Рада відмовилася повертати повноваження податковій міліції

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення зазначеного законопроекту проголосували 278 депутатів при необхідному мінімумі в 226 голосів.

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За поправку, внесену головою Комітету Верховної Ради України з питань податкової та митної політики Ніною Южаніною, яка повертає повноваження податкової міліції, проголосували 194 депутати.

Раніше, перед розглядом законопроекту, близько 20 народних депутатів заблокували трибуну.

Даним законопроектом, зокрема, передбачено відновлення податкової міліції. Депутати не дали можливості голові Комітету ВР з питань податкової та митної політики Ніні Южаніній вийти на трибуну парламенту для доповіді по законопроекту. Вона почала доповідати зі свого робочого місця, а блокувальники скандували: "Ганьба!".

Як повідомляв УНІАН, біля центрального входу в будівлю Верховної Ради проходить акція проти податкової міліції, в якій беруть участь близько 50 осіб. Мітингувальники закликають народних депутатів не голосувати за законопроект про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо оподаткування спадщини).

Раніше Міністерство фінансів наполягав на необхідності створення фінансової поліції і повної скасування податкової міліції - без можливості відновлення цієї структури в будь-якому вигляді.