Нардеп Гончаренко після "викрадення" з'явився в Раді і розповів про деталі спецоперації

Як передає кореспондент УНІАН, у коментарі журналістам він повідомив, що про спецоперацію дізнався за “деякий час” до подій.

За словами Гончаренка, правоохоронці йому повідомили, що «сам злочин, запланований на 23 лютого». «Ну, думаю, не дарма, бо такий сакральний день для тих, хто хотів це зробити», - додав він.

За словами депутата, він ні з ким не ділився інформацією з приводу запланованої спецоперації, навіть з друзями.

Гончаренко зазначив, що вдячний СБУ та органам прокуратури за успішно проведену спецоперацію.

“Це була дуже серйозна спецоперація, безпрецедентна в Україні, виконана на найвищому рівні — там задокументовано все: як вони замовляли, як вони планували, все записано, зокрема, телефонні розмови і сам момент, коли там замість мене був співробітник СБУ моєї статури, коли вони вже до нього прийшли з цією кислотою, з цими засобами, щоб вчинити цю розправу”, - сказав депутат.

За словами Гончаренка, наскільки йому відомо, затримані “навіть не намагаються якось опиратися, бо розуміють, що вони повністю попалися”.

Він додав, всі троє підозрюваних, які готували злочин проти нього, затримані. При цьому депутат зауважив, що не знає, скільки взагалі проходить людей у кримінальному провадженні.

Читайте такожГончаренко: Про спецоперацію мені заборонили розповідати навіть дружині

Гончаренко зазначив, що не боявся, оскільки, перебував під охороною СБУ.

Депутат додав, що це вже третій замах на нього.

«Перший випадок був навесні 2014 року, коли були затримані дві людини, які отримали гроші і зброю від кураторів, ймовірно, з Росії, і мали завдання мене вбити», - сказав він.

За словами Гончаренка, ще одна історія була у квітні 2015 року.

«Коли було затримане велике терористичне угрупування, так звана «Одеська народна республіка», котрі планували багато злочинів — підрив мостів, вибухи і, в тому числі, моє вбивство. І якраз другий раз, до того, як вони всі були затримані, СБУ казала мені куди їхати, коли приходити, тобто я робив те, що казала СБУ. Тому я вже дещо навчений і деякий досвід мав», - зауважив депутат.

Гончаренко підкреслив, що основною метою замаху на нього було “вчинення терористичного акту шляхом залякування суспільства, що, мовляв, антиукраїнське підпілля в Одесі здатне викрасти якогось відомого політичного і громадського діяча”.

Читайте також"Він буде сліпий та кульгавий": опубліковано відео, на якому нібито замовник обговорює викрадення Гончаренка

За його словами, це була головна мета, а в одного із затриманих організаторів замаху Кушнарьова, син котрого загинув як один із лідерів антимайдану в Одеському будинку профспілок у травні 2014 року, “можливо, були ще якісь свої мотиви”.

На уточнювальне запитання журналістів, чому саме була обрана його кандидатура для вчинення теракту, Гончаренко відповів: “Це треба питати їх. Але я думаю, що їм потрібен був громадсько-політичний діяч — одесит, але якого досить непогано знають в усій країні, напевно, вони мене вважають саме таким”.

При цьому депутат зазначив, що неодноразово отримував погрози, в тому числі через телебачення, де транслюються відео так званих «польових командирів» «ДНР», які “записують відео, де вони кажуть, що вони ніколи не простять мені моєї ролі в подіях 2014 року, коли ми не допустили в Одесі «донецький сценарій» — і мені вони це кажуть зранку до вечора, і коли вони перелічують своїх ворогів, хто буде першим повішаний, розстріляний, то Гончаренко в них перший”.

Читайте такожУкраїнські силовики врятували нардепа Гончаренка від викрадення

Як повідомляв УНІАН, 23 лютого з’явилася інформація, що в Одесі викрали народного депутата від «БПП» Гончаренка.

Пізніше в прокуратурі Одеській області заявили про затримання злочинного угруповання, яке планувало викрадення та каліцтво Гончаренка.

За словами прокурора Одеської області, організатором викрадення був депутат Лиманської райради Одещини Кушнарьов, який є родичем одного із загиблих під час подій 2 травня 2014 року в одеському Будинку профспілок. Як заявив прокурор, цей депутат особисто планував викрадення Гончаренка за його проукраїнську діяльність в регіоні. Зловмисники мали намір завдати Гончаренку тяжких тілесних ушкоджень - спотворити обличчя кислотою та роздробити молотком суглоби на колінах. При цьому Жученко звернув увагу на той факт, що каліцтва Гончаренку хотів завдати саме депутат райради Кушнарьов.

За даними прокуратури, ще одним учасником злочинного угруповання є колишній український військовий, який нещодавно одержав громадянство РФ.