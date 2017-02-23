Прокуратура назвала ім'я замовника викрадення нардепа Гончаренка (фото)
Замовником викрадення нардепа Олексія Гончаренка був депутат Лиманської райради Одеської області Кушнарьов.
Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Одесі повідомив прокурор Одеської області Олег Жученко.
За словами Жученка, Кушнарьов є родичем одного із загиблих під час подій 2 травня 2014 року в одеському Будинку профспілок.
Як заявив прокурор, цей депутат особисто планував викрадення Гончаренка за його проукраїнську діяльність в регіоні. За його словами, Кушнарьов особисто хотів завдати каліцтва Гончаренку.
Як додав нардеп Володимир Ар'єв, депутат Лиманської райради - батько загиблого в Домі Профспілок 2 травня 2014 року "антимайданівця". Метою викрадення була помста.
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Прокурор наголосив, що Кушнарьову вже підписано і вручено підозру.
Як повідомляв УНІАН, до розшуку депутата Гончаренка долучилася Служба безпеки України. Генпрокурор Юрій Луценко заявив, що нардеп від БПП Олексій Гончаренко викрадений групою сепаратистів з метою тортур.
Голова фракції "Блок Петра Порошенка" Ігор Гринів раніше заявив, що Гончаренка викрали в Одесі серед білого дня. Гринів також закликав керівництво правоохоронних органів терміново створити «спеціальний штаб з такої кризової ситуації».
Пізніше стало відомо, що співробітники прокуратури спільно з співробітниками Служби безпеки в Одеській області затримали злочинну групу, яка планувала викрадення та нанесення каліцтв Гончаренку.