Прокуратура назвала ім'я замовника викрадення нардепа Гончаренка (фото)

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Одесі повідомив прокурор Одеської області Олег Жученко.

За словами Жученка, Кушнарьов є родичем одного із загиблих під час подій 2 травня 2014 року в одеському Будинку профспілок.

Як заявив прокурор, цей депутат особисто планував викрадення Гончаренка за його проукраїнську діяльність в регіоні. За його словами, Кушнарьов особисто хотів завдати каліцтва Гончаренку.

Як додав нардеп Володимир Ар'єв, депутат Лиманської райради - батько загиблого в Домі Профспілок 2 травня 2014 року "антимайданівця". Метою викрадення була помста.

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Прокурор наголосив, що Кушнарьову вже підписано і вручено підозру.

Як повідомляв УНІАН, до розшуку депутата Гончаренка долучилася Служба безпеки України. Генпрокурор Юрій Луценко заявив, що нардеп від БПП Олексій Гончаренко викрадений групою сепаратистів з метою тортур.

Голова фракції "Блок Петра Порошенка" Ігор Гринів раніше заявив, що Гончаренка викрали в Одесі серед білого дня. Гринів також закликав керівництво правоохоронних органів терміново створити «спеціальний штаб з такої кризової ситуації».

Пізніше стало відомо, що співробітники прокуратури спільно з співробітниками Служби безпеки в Одеській області затримали злочинну групу, яка планувала викрадення та нанесення каліцтв Гончаренку.