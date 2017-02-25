Жебрівський: Поїздка Савченко до бойовиків на Донбасі - робота на шкоду Україні

Про це заявив голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський в ефірі телеканалу "112 Україна".

"Те, що вона поїхала до бойовиків і каже, що ризикує життям, це лукавство. Сьогодні спекулювання і гра на звільнення наших хлопців нічого не змінить. Обійми, легітимізація бойовиків нічого доброго депутату не приносить. Це робота на шкоду Україні", - заявив Жебрівський.

Також Жебрівський не виключив можливість того, що Савченко винна у держзраді.

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"Якщо це підтвердиться, якщо дадуть свідчення бійці, цього буде достатньо, щоб людині оголосити підозру і притягнути до кримінальної відповідальності. Коли людина з передової закликає солдатів кидати позиції і йти на Київ, зрозуміло, що тут є державна зрада. Треба провести слідство. Матіос повинен внести до Єдиного реєстру заяву Ричкової та провести розслідування", - заявив Жебрівський.

Раніше народний депутат від "Блоку Петра Порошенка" Тетяна Ричкова заявила, що Савченко підбурювала українських військовослужбовців залишити позиції у зоні АТО і їхати «скидати злочинну владу».

Як повідомляв УНІАН, сьогодні бойовики заявили, що Савченко і керівник українського центру визволення полонених "Офіцерський корпус" Володимир Рубан приїхали на територію, підконтрольну "ДНР", щоб відвідати українських військовополонених.

Керівник апарату голови СБУ Олександр Ткачук заявив, що Служба безпеки попросить Савченко дати пояснення з приводу її сьогоднішньої поїздки до Донецька.