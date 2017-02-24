Савченко не попередила СБУ про поїздку до окупованого Донецька

Йому не відомо, щоб Савченко інформувала Службу про свої плани відвідати окупований Донецьк, передає "112 Україна".

"Вона за законом не має цього робити, але це проста людська логіка, якщо згадати, чим закінчився останній її візит на окуповані території і за цим стежила вся країна. Звичайна логіка підказує, що, можливо, є якісь аспекти безпеки, які необхідно враховувати і, можливо, пані Савченко відомі якісь обставини, які дають їй можливість бути впевненою в тому, що її не буде знову взято в полон. Нам про це невідомо. Ми хочемо, щоб вона пояснила свою впевненість, що з нею не станеться нічого поганого", - заявив Ткачук.

Читайте такожУ Савченко відреагували на заяву нардепа від БПП про нібито її заклики до військових залишити позиції на Донбасі

Як повідомлялося, сьогодні бойовики заявили, що Савченко і керівник українського центру визволення полонених "Офіцерський корпус" Володимир Рубан приїхали на територію, підконтрольну "ДНР", щоб відвідати українських військовополонених. Згодом Савченко пояснила свою поїздку до окупованого Донецька.

Також сьогодні народний депутат від "Блоку Петра Порошенко" Тетяна Ричкова заявила, що Савченко підбурювала українських військовослужбовців залишити позиції в зоні АТО та їхати «скидати злочинну владу». Також вона закликала Генпрокуратуру і СБУ відкрити кримінальне провадження стосовно Савченко.

Речник СБУ Олена Гітлянська у Facebook повідомила, що Служба безпеки перевірить інформацію про підбурювання Савченко українських військових залишити оборонні позиції на Донбасі і вчинити державний переворот.