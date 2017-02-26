У неділю в Україні синоптики обіцяють до 7 градусів тепла

У неділю, 26 лютого, в Україні буде мінлива хмарність. Без опадів, лише у західних та північних областях удень місцями невеликий дощ та мокрий сніг, повідомляє Укргідрометцентр.

Крім того, на дорогах подекуди ожеледиця. Вітер західний, південно-західний, 7-12 м/с.

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Температура вночі 2-7 градусів морозу, у Карпатах до 10 градусів морозу, вдень 2-7 градусів тепла.

В горах на заході України зберігається підвищена лавинна небезпека.

"За даними Укргідрометцентру, 25 лютого, у зв'язку із хуртовинами та відлигою, у горах Закарпатської області та у високогір’ї Iвано-Франкiвської областi зберігається значна (3 рівень) лавинна небезпека", - повідомили в ДСНС.