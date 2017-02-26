Україні не потрібно і не можна відновлювати ядерний потенціал – Кравчук

Перший президент України Леонід Кравчук вважає, що Україні не потрібно відновлювати ядерний потенціал, пише «112 Україна».

Він наголосив, що «Єдиний шлях був - віддати ядерну зброю. І єдиний шлях для людства - припинити виготовлення ядерної зброї".

На питання, чи потрібно Україні відновлювати свій ядерний потенціал, Кравчук відповів негативно.

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"По-перше, не можна, а по-друге - не треба", - сказав екс-президент, підкресливши "А ви уявіть, що наша ядерна зброя діє, ось ми її тут зробили, повинні тут відновити її, є все, щоб ядерну зброю виробляти і ставити на носії. Ядерна зброя була виготовлена ​​на території Росії, поблизу Арзамаса. Всі боєголовки, 165 - стратегічні, а кожна несла по 5 зарядів, це 700, все спрямовані на США і термін їх дії закінчувався в 1997 році. У 1997 році треба було зняти боєголовки і куди віддати? До Росії ", - говорить Кравчук.

Як повідомляв УНІАН, слова президента США Дональда Трампа про можливе припинення Договору про скорочення стратегічних наступальних озброєнь і потенційного нарощування ядерного арсеналу викликали занепокоєння у голови міжнародного комітету Ради Федерації РФ Костянтина Косачева.