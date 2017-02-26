Україні не потрібно і не можна відновлювати ядерний потенціал – Кравчук
Кравчук наголосив, що для України єдиним кроком було віддати ядерну зброю.
Перший президент України Леонід Кравчук вважає, що Україні не потрібно відновлювати ядерний потенціал, пише «112 Україна».
Він наголосив, що «Єдиний шлях був - віддати ядерну зброю. І єдиний шлях для людства - припинити виготовлення ядерної зброї".
На питання, чи потрібно Україні відновлювати свій ядерний потенціал, Кравчук відповів негативно.
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"По-перше, не можна, а по-друге - не треба", - сказав екс-президент, підкресливши "А ви уявіть, що наша ядерна зброя діє, ось ми її тут зробили, повинні тут відновити її, є все, щоб ядерну зброю виробляти і ставити на носії. Ядерна зброя була виготовлена на території Росії, поблизу Арзамаса. Всі боєголовки, 165 - стратегічні, а кожна несла по 5 зарядів, це 700, все спрямовані на США і термін їх дії закінчувався в 1997 році. У 1997 році треба було зняти боєголовки і куди віддати? До Росії ", - говорить Кравчук.
Як повідомляв УНІАН, слова президента США Дональда Трампа про можливе припинення Договору про скорочення стратегічних наступальних озброєнь і потенційного нарощування ядерного арсеналу викликали занепокоєння у голови міжнародного комітету Ради Федерації РФ Костянтина Косачева.