У Росії відреагували на заяву Авакова щодо звільнення Донбасу

Член Ради Федерації Олексій Пушков на своїй сторінці у Twitter прокоментував слова міністра внутрішніх справ України про план щодо Донбасу.

Читайте такожНардеп розкрив основні пункти стратегії з деокупації Криму та Донбасу (відео)

"Аваков повідомив: у Києва "є план повернення Криму та Донбасу", але не розкрив суть. Однак Крим вже точно не повернути. Що з планом, що без", - написав він.

Аваков повідомив:у Києва "є план повернення Криму і Донбасу", але не розкрив суть. Однак Крим вже точно не повернути. Що з планом, що без — Олексій Пушков (@Alexey_Pushkov) February 26, 2017

Раніше Аваков заявив, що в української влади є план щодо Донбасу, не пов'язаний з поступками путінському режиму.

"У нас є конкретний план щодо Донбасу, який у разі, якщо воля путінського режиму до реального врегулювання все-таки матиме місце під натиском Заходу, у нас є план, який буде реалізовуватися. Він абсолютно не пов'язаний ані з найменшими поступками путінському режиму", - наголосив він.