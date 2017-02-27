Скандальний Артеменко стверджує, що в Москву їздив за погодженням зі СБУ

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час прес-конференції, відповідаючи на питання щодо кількості та мети його поїздок до Москви в останні місяці.

«Дійсно, я підтверджую, що я був у Москві. Усі мої поїздки були погоджені з вищим керівництвом СБУ», – сказав Артеменко.

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Він зауважив, що інших деталей надати не може, адже «дав підписку про нерозголошення».

Як повідомляв УНІАН, минулого тижня лідер фракції Радикальної партії Олег Ляшко заявив, що володіє інформацією про те, що народний депутат Андрій Артеменко останнім часом кілька разів бував у Москві. Ляшко висловив сподівання, що Генеральною прокуратурою України та Службою безпеки України будуть вжиті відповідні заходи щодо Артеменка й додав, що вбачає в цьому «антидержавну змову з метою посягання на територіальний устрій країни й незалежність нашої країни».

Фракція Радикальної партії 20 лютого ухвалила рішення про виключення Артеменка зі свого складу через появу інформації про «план» нардепа надати Крим в оренду Росії на 50 або 100 років.