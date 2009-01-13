Дубина пояснив, чому Нафтогаз не зміг пустити російський газ в Європу

Голова правління НАК Олег ДУБИНА заявляє, що сьогодні НАК “Нафтогаз України” не зміг виконати пропозицію ВАТ «Газпром» про транзит російського газу в напрямку ГВС "Суджа" в обсязі 76 млн. кубометрів, оскільки це привело б до обмеження постачань газу Одеської, Луганської, Донецької, і частково Дніпропетровської областей.

Про це сьогодні він сказав на брифінгу в Києві.

За його словами, сьогодні надійшла телеграма ВАТ «Газпром» з пропозицією відкрити напрямок ГВС "Суджа" в обсязі 76 млн. кубометрів і протранспортувати цей газ у напрямі ГВС "Орлівка" для подальшого транспортування 12 млн. кубометрів на Молдову і 64 млн. кубометрів на Туреччину і Балкани.

«Фахівці «Газпрому» підготували чергову перевірку. Ми подали свої пропозиції: дайте той же обсяг, тільки через ГВС "Писарівка" і ГВС «Валуйки»», - сказав він.

При цьому О.ДУБИНА додав, що «сьогодні виконати ту пропозицію “Газпрому”, на жаль, газотранспортна система України не то що не може, а якщо нам виконати, то доведеться залишити без газу Одеську, Луганську, Донецьку і частково Дніпропетровську області».

Також він зазначив, що «прийняте рішення веде до подальшого нагнітання становища».

Довідка УНІАН. Сьогодні "Газпром" відновив постачання російського газу до Європи через Україну. Головний диспетчер "Газпрому" дав команду про відновлення подачі газу через газорозподільчу станцію "Суджа" на територію України в обсязі 76,6 млн. кубометрів за добу для забезпечення транзиту газу через територію України для споживачів балканського регіону, Туреччини і Молдови. За годину має пройти 3 млн. 126 тис. кубометрів газу.

Тим часом, у «Газпромі» забажали, щоб російський газ негайно почав надходити європейським споживачам з території Україна без урахування часу, необхідного для його транспортування до західних кордонів.

"Заяви української сторони, що з моменту надходження транзитного російського газу в ГТС України до моменту його появи на західному кордоні України знадобиться 36 годин, викликають здивування і не відповідають чинному контракту", - підкреслив він.

Зазначимо, що в ніч на неділю після підписання в Києві протоколу про створення контрольного механізму транзиту газу прем`єр-міністр головуючої зараз у Євросоюзі Чехії Мірек Тополанек заявив: «Європа може одержати газ через 36 годин (після відновлення транзиту)».

У «Нафтогазі» також заявили, що готують газотранспортну систему України до прийому газу з Росії, і що європейські країни одержать газ через 36 годин після узгодження транзиту.

Після відновлення прокачування НАК «Нафтогаз України» зажадав негайного відновлення рівномірного постачання газу на всіх транзитних напрямках. Компанія підкреслює, що 12 січня 2009 року ВАТ «Газпром» зробив заяву, що готовий провести експеримент з відновлення подачі газу в ГТС України з метою відновлення його транзиту до країн Європи.

13 січня 2009 року о 00 годин 58 хвилин ДК «Укртрансгаз» надійшла факсограма від ВАТ «Газпром», в якій повідомлялося про відновлення постачання газу з 9.00 13.01.2009 р. через ГВС «Суджа» (діаметр труби 1400) в обсязі 76,6 млн. кубометрів за добу. Передачу газу пропонувалося здійснювати для споживачів Балканського регіону і Молдови через ГВС «Орлівка».

«НАК «Нафтогаз України» заявляє, що ці обсяги і напрямки не були своєчасно узгоджені між двома операторами суміжних газотранспортних систем. Це грубо суперечить встановленій практиці надійного функціонування транзитних газопроводів», – йдеться в повідомленні.

Пізніше джерело, близьке до «Нафтогазу», повідомило, що Україна не відкрила транзитний газопровід у напрямку газовимірювальної станції (ГВС) «Суджа».

За його словами, той обсяг газу, який запропонував «Газпром» для прокачування через ГВС «Суджа», недостатній для його транспортування в тому напрямку, який пропонує «Газпром», відповідно, на даний момент російський газ не надходить у ГТС України.