Артеменко заявив про доставку в Білий дім скандального плану щодо "оренди Криму"

Як повідомив нардеп Андрій Артеменко виданню Business Insider, він зустрівся з Коеном і Сатером в Нью-Йорку 27 січня, щоб обговорити свою пропозицію щодо вирішення російсько-українського конфлікту.

Зустріч була організована Сатером, який знав Коена за його роботою з Trump Organization і познайомився із Артеменком через спільного друга на ім’я Ян Аронов, сказав Артеменко. (Аронов не відповів на прохання прокоментувати цю інформацію). Вони обговорювали пропозицію зняття санкцій з РФ шляхом передачі їй в оренду Криму на 50 або 100 років в обмін на відмову Москви від підтримки сепаратистів в східній частині України.

В низці текстових повідомлень у Business Insider минулого тижня Коен заперечував навіть те, що знав про план. Однак в більш пізньому повідомленні він визнав, що зустрічався з Артеменком в Нью-Йорку "менш ніж на 10 хвилин", щоб обговорити його план.

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Як повідомляв УНІАН, 20 лютого видання The New York Times повідомило, що депутат від Радикальної партії Андрій Артеменко передав у Білий дім "план нормалізації відносин" між Україною і Росією для скасування санкцій.

"Планом" передбачається виведення всіх російських військ зі східної України; українські виборці, згідно з ідеєю Артеменка, мають вирішити питання про передачу Криму в оренду Росії на 50 або 100 років.

Фракція Радикальної партії 20 лютого ухвалила рішення про виключення Артеменка зі свого складу.

Прокуратура АРК відкрила кримінальне провадження проти Артеменка за підозрою у вчиненні замаху на територіальну цілісність України в координації з представниками РФ.