Депутата Артеменка, який пропонував "здати Крим в оренду", чекають на допит

Про це УНІАН повідомила прес-секретар генерального прокурора України Лариса Сарган.

"Йому повістку хотіли вручити сьогодні в Раді, але не знайшли там. Тому вона йому надіслана (за місцем проживання та роботи - УНІАН)", - сказала Сарган та додала, що Артеменка чекають у прокуратурі у п’ятницю, 24 лютого.

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Як повідомляв УНІАН, 20 лютого видання The New York Times повідомило, що за тиждень до того, як Майкл Флінн пішов з поста радника президента США з нацбезпеки, йому була передана пропозиція народного депутата від Радикальної партії Артеменка щодо скасування президентом Дональдом Трампом санкцій проти Росії.

«Планом» передбачається виведення всіх російських військ зі східної України; українські виборці, згідно з ідеєю Артеменка, мають вирішити питання про передачу Криму в оренду Росії на 50 або 100 років.

Фракція Радикальної партії 20 лютого ухвалила рішення про виключення Артеменка зі свого складу.

Прокуратура АР Крим відкрила кримінальне провадження проти Артеменка за підозрою у вчиненні замаху на територіальну цілісність України в координації з представниками РФ.