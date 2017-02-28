У ЄП вважають, що сьогоднішня зустріч щодо "безвізу" для України "буде першою та фінальною"

Про це власному кореспонденту УНІАН повідомили у Європарламенті, де й відбудеться зустріч представників сторін - ЄП, Ради ЄС та головуючої в ЄС Мальти.

"Скоріш за все, сьогоднішня зустріч буде першою та фінальною", - зазначили у Європарламенті.

У відповідності до процедури, після схвалення лібералізації візового режиму з Україною на міжінституційних переговорах це рішення має бути підтверджено Комітетом постійних представників країн-членів ЄС (COREPER) та Комітетом Європарламенту з питань громадянських свобод. Після цього законодавча ініціатива має бути проголосована на пленарному засіданні ЄП і затверджена на засіданні Ради ЄС. Свої підписи під документом повинні поставити президент Європарламенту та представники Ради. Документ має бути оприлюднений в Офіційному журналі ЄС і набуде чинності через 20 днів.

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Як повідомляв УНІАН, у ЄС вирішили, що рішення про безвізовий режим для України може набути чинності тільки разом із новим механізмом тимчасового призупинення таких режимів для будь-якої країни світу, щодо яких діють такі режими.

14 лютого Європарламент схвалив механізм тимчасового призупинення дії безвізового режиму ЄС із третіми країнами.

27 лютого Рада ЄС ухвалила механізм тимчасового призупинення дії безвізового режиму ЄС з третіми країнами.

10 лютого президент Єврокомісії Жан-Клод Юнкер заявив, що Україна до літа цього року отримає безвізовий режим з ЄС.