Депутати не захистили кажанів, бо «це є діагноз для влади»

Верховна Рада України не підтримала проект Закону «Про прийняття Поправки до Угоди про збереження кажанів в Європі».

Як передає кореспондент УНІАН, за даний законопроект проголосували 173 народних депутати із 409, зареєстрованих у сесійній залі.

Народний депутат від КПУ Сергій ГОРДІЄНКО назвав дивним у нинішній ситуації підхід Секретаріату Президента до внесення законопроектів, які є невідкладними.

Він наголосив, що «кажани не винні», а такий підхід - «це є діагноз для влади, діагноз адміністрації Президента».

За словами С.ГОРДІЄНКА, «сьогодні, коли Україна замерзає, коли перед Україною стоять такі виклики», у Секретаріаті Президента «тепло і літають бджоли», і “в такій атмосфері можна піклуватися і про кажанів».

У свою чергу народний депутат Тарас ЧОРНОВІЛ (фракція Партії регіонів) заявив, що не голосуватиме за даний законопроект, оскільки у ньому не йдеться про ще одного кажана – «балогоносого помаранчевого вампіра».