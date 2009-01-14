У ДТП під Києвом загинув брат екс-депутата регіонала Калашникова

Слідче управління ГУ МВС України в Київській області порушило кримінальну справу за фактом загибелі сьогодні у ДТП трьох осіб.

Про це УНІАН повідомили у Центрі громадських зв’язків київської обласної міліції.

Як стало відомо агентству, серед загиблих - брат колишнього народного депутата від Партії регіонів Олега КАЛАШНИКОВА – Володимир.

Як повідомляв УНІАН, трагедія сталася сьогодні вранці під Переяслав-Хмельницьким Київської області. За попередньою інформацією, автомобіль «Сузукі» під керуванням громадянина Італії виїхав на зустрічну смугу і зіткнувся з мікроавтобусом, який їхав у напрямку Києва.

Також, як стало відомо, в цьому мікроавтобусі була знайдена велика сума грошей – приблизно 6 млн. грн.