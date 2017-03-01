Конфіскація Росією українських активів є ще одним свідченням окупації сходу України – Порошенко

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, про це він сказав під час зустрічі з держсекретарем Великої Британії у закордонних справах та справах Співдружності Борисом Джонсоном та міністром закордонних справ Республіки Польща Вітольдом Ващиковським сьогодні в Києві.

Президент підкреслив, що Кремль демонструє ескалацію ситуації на сході України. Зокрема, в безпековому питанні: різке зростання кількості обстрілів і жертв серед мирного населення та українських військових, застосування важкої техніки та артилерії.

Порошенко нагадав, що в час, коли проходила Мюнхенська конференція, президент Росії Володимир Путін ухвалив рішення про визнання документів, виданих так званими «ДНР» та «ЛНР».

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«Відбулося ще одне брутальне і жахливе порушення міжнародного права – були де-факто Росією конфісковані українські державні та приватні активи, які розташовані на окупованій території. І це є ще одним свідченням факту окупації РФ сходу України», - наголосив глава держави.

Президент додав, що це відбувається на фоні фактичного введення цих територій в «рубльову зону», постачання газу та електроенергії з Росії, введення бюджетних прямих трансфертів.

«Це є абсолютно чітким підтвердженням факту окупації цієї території російськими військами разом з повним контролем державного кордону на неконтрольованій ділянці. У зв’язку з цим ми наголошуємо, що Росія несе повну відповідальність за порушення режиму припинення вогню, вбивство українських військових та цивільних, за незаконне утримання заручників, як на окупованій території, так і всередині РФ», - підкреслив Порошенко.

Президент також закликав ввести санкції проти осіб, які незаконно присвоять українські активи: «Щоб до тих, хто сьогодні вступить в так звану власність конфіскованих активів, спільно були застосовані санкції за порушення міжнародного і українського законодавства». Глава держави впевнений, що скоординовані дії будуть ефективними.

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Як повідомлялося, сьогодні, 1 березня, ватажок "ДНР" Олександр Захарченко заявив, що бойовики захопили близько 40 підприємств української юрисдикції на окупованій території Донбасу.

Пізніше в СБУ оприлюднили фрагмент перехопленої телефонної розмови ватажка «ДНР», в ході якої той заявляє, що з завтрашнього дня ряд "націоналізованих" українських підприємств на окупованому Донбасі перейдуть під контроль московської фірми бізнесмена Сергія Курченка.