Катеринчук обіцяє вийти з коаліційної угоди

14 січня на засіданні Комітет Верховної Ради з питань податкової та митної політики прийняв рішення відправити на доопрацювання проект Податкового кодексу, внесений народним депутатом Миколою КАТЕРИНЧУКОМ у березні минулого року.

Коментуючи таке рішення, лідер Європейської партії України, народний М.КАТЕРИНЧУК зазначив: «Представляючи в парламенті проект бюджету на 2009 рік, Юлія ТИМОШЕНКО наголосила на необхідності першочергового здійснення кроків, спрямованих на створення податкової політики, яка дасть можливість підтримати реальний сектор економіки в умовах фінансово-економічної кризи. Прем‘єр запевнила всю країну, що відразу після Нового року ми зможемо започаткувати системну роботу на базі всіх фракцій Верховної Ради над новим Податковим кодексом, який стане каталізатором для розвитку підприємництва в Україні і зокрема є стимулюючим для малого та середнього бізнесу», повідомили УНІАН у прес-службі М.КАТЕРИНЧУКА.

«Представники усіх парламентських фракцій, окрім Партії регіонів, виступили за невідкладний розгляд проекту кодексу. В умовах спаду виробництва зволікання з прийняттям Податкового кодексу є неприпустимим і я просто не розумію такого рішення комітету», - наголосив депутат.

«Разом з тим, хочу акцентувати на позиції Партії регіонів, котра голосувала проти мого законопроекту виключно через бажання задовольнити власні політичні амбіції. У них є власний Податковий кодекс, але вони навіть не вносять його на розгляд Верховної Ради. Для мене така позиція є неприйнятною. Вважаю цинічним вести дискусію навколо питання, хто саме буде автором майбутнього проекту Податкового кодексу. Для мене особисто першочерговим є прийняття цього документу, а не його авторство, - наголосив М.КАТЕРИНЧУК. – У мене є сподівання, що на початку наступної сесії парламенту доопрацьований проект Податкового кодексу все ж таки приймуть у першому читанні».

«В іншому випадку я буду вимушений виконати рішення грудневого з‘їзду Європейської партії України, а саме: якщо коаліція не підтримає проект Податкового кодексу, то я буду вимушений буду відкликати свій підпис під коаліційною угодою», - заявив він.