Міністри від Нашої України залишать посади, якщо домовитися не вдасться
12:10, 02 жовтня 2006Політика
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...це не стосується квоти Президента
Міністри – представники «Нашої України» - залишать свої посади в уряді в разі рішення про перехід блоку в опозицію
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам лідер фракції “Наша Україна” Роман БЕЗСМЕРТНИЙ після завершення засіданні політради блоку «Наша Україна».
За словами Р.БЕЗСМЕРТНОГО, «міністри – члени партій (що входять до блоку «Наша Україна» - УНІАН) покинуть уряд».
При цьому він додав, що рішення щодо урядовців, які працюють в Кабміні за квотою Президента, буде приймати сам Президент, оскільки це різні політичні інстанції.
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