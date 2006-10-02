Міністри від Нашої України залишать посади, якщо домовитися не вдасться

Міністри – представники «Нашої України» - залишать свої посади в уряді в разі рішення про перехід блоку в опозицію

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам лідер фракції “Наша Україна” Роман БЕЗСМЕРТНИЙ після завершення засіданні політради блоку «Наша Україна».

За словами Р.БЕЗСМЕРТНОГО, «міністри – члени партій (що входять до блоку «Наша Україна» - УНІАН) покинуть уряд».

При цьому він додав, що рішення щодо урядовців, які працюють в Кабміні за квотою Президента, буде приймати сам Президент, оскільки це різні політичні інстанції.