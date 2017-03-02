Глава МЗС обіцяє, що Німеччина і надалі допомагатиме Україні

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав у Києві на спільній прес-конференції з міністром закордонних справ України Павлом Клімкіним.

Він зазначив, що впродовж останніх тижнів тричі зустрічався з главою українського зовнішньополітичного відомства і провів кілька телефонних розмов.

За його словами, домінуючою темою цих розмов є ситуація на сході України. Зокрема, він сказав, що мова йде про «анексію Криму всупереч міжнародному праву з боку Російської Федерації, нападу, вторгненню в Україну, військовий конфлікт».

При цьому глава МЗС Німеччини висловив переконання, що важливо зосередити увагу на житті людей, незалежно від того, в якій частині країни вони живуть.

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«А саме на побудові процвітаючої України з соціальним благополуччям, з кращими умовами... це все те, що українські політики ставлять собі за завдання, і що має бути у центрі наших зусиль", - сказав Габріель.

«Федеральний уряд і Федеративна республіка Німеччини залишаються вірними всім своїм обіцянкам, всім своїм зусиллям з допомоги», - заявив німецький міністр.

Він наголосив, що допомога, обіцяна Німеччиною, і яка частково вже реалізована, буде і в майбутньому надаватися Україні.

«Ми і в майбутньому охоче будемо робити це», - додав Габріель.