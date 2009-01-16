Законопроект: Верховна Рада має посилити вплив на Нацбанк

Верховній Раді України пропонується розширити перелік підстав, за яких Президент України вносить до Верховної Ради України подання про звільнення голови Національного банку.

Відповідний проект Закону “Про внесення змін до Закону України «Про Національний банк України», внесений народним депутатом від БЮТ Сергієм МІЩЕНКОМ, зареєстрований у ВР.

Передбачається, зокрема, що за наслідками звіту голови Нацбанку перед Верховною Радою про діяльність НБУ парламент може висловити недовіру його голові. На підставі цього Президент зобов’язаний внести до Верховної Ради України подання про його відставку.

Автор законопроекту С.МІЩЕНКО у пояснювальній записці вказує, що запропонована законодавча ініціатива дасть можливість Верховній Раді забезпечувати ефективний парламентський контроль за діяльністю НБУ, посилити свій вплив на цей орган, забезпечити його реальну і дієву конституційну відповідальність перед парламентом.

Депутат нагадав, що відповідно до Конституції України, Верховна Рада за поданням Президента призначає на посаду та звільняє з посади голову НБУ, а також призначає на посади та звільняє з посад половину складу Ради НБУ. При цьому, за Законом «Про Національний банк України», Нацбанк підзвітний парламенту і Президенту в межах їх конституційних повноважень.

С.МІЩЕНКО зауважує, що голова НБУ одноосібно несе відповідальність перед парламентом та Президентом за діяльність Нацбанку, і НБУ повинен щорічно інформувати Верховну Раду України про напрями грошово-кредитної і валютної політики, засади створення і функціонування фінансового, грошового і кредитного ринків, статус національної, а також іноземних валют.

Водночас, наголошує автор законопроекту, у Законі «Про Національний банк України» відсутній механізм конституційної відповідальності Нацбанку та його голови перед Верховною Радою за результати їх діяльності.