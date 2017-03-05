Адвокати Насірова: детективи НАБУ не дають обстежити та лікувати підзахисного

Адвокати Романа Насірова заявили про "безпрецедентний тиск з боку детективів НАБУ на медичний персонал лікарні швидкої допомоги під час вчорашнього транспортування Насірова з Солом'янського суду".

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Як відзначають адвокати, медики наполягали на тому, що б Насірова відвезли в Феофанію, де він проходив лікування. В результаті їхнього підзахисного "возили по Києву до 3 години ночі", стверджують захисники.

Адвокати вкотре акцентують на неприпустимості фізичного насильства над підзахисним.

Як повідомили представники захисту Насірова, 5 березня станом на 8 ранку він перебуває в клініці Феофанії у відділенні інтенсивної терапії. Біля дверей палати знаходиться охорона НАБУ. За словами адвокатів, представники НАБУ "не дають можливістьмедикам Феофанії надати Насірову необхіднеповноцінне обстеження та лікування".