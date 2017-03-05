Трамп згадав Путіна в риторичному запитанні

20:32, 05 березня 2017
Політика
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Президент США Дональд Трамп відреагував на заяви про те, що він може проявити гнучкість щодо глави Російської Федерації Володимира Путіна.

Дональд Трамп / REUTERS

Відповідний коментар очільник США написав на своїй сторінці у Twitter, чомусь твітнувши у цьому повідомленні американське новинне шоу FOX&friends.

"Хто це потайки сказав президенту Росії: "Скажіть Володимиру, що після виборів я буду більш гнучким?" - поставив риторичне запитання Трамп.

Як повідомляв УНІАН, Трамп поговорив по телефону з Путіним 28 січня, розмова тривала 40 хвилин.

Reuters повідомляв, що у ході першої телефонної розмови з президентом Росії Володимиром Путіним президент США Дональд Трамп розкритикував договір про ядерне роззброєння, назвавши його вигідним тільки Росії.

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Теги: #Трамп