Трамп згадав Путіна в риторичному запитанні

Відповідний коментар очільник США написав на своїй сторінці у Twitter, чомусь твітнувши у цьому повідомленні американське новинне шоу FOX&friends.

"Хто це потайки сказав президенту Росії: "Скажіть Володимиру, що після виборів я буду більш гнучким?" - поставив риторичне запитання Трамп.

Who was it that secretly said to Russian President, "Tell Vladimir that after the election I'll have more flexibility?" @foxandfriends — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 5, 2017

Як повідомляв УНІАН, Трамп поговорив по телефону з Путіним 28 січня, розмова тривала 40 хвилин.

Reuters повідомляв, що у ході першої телефонної розмови з президентом Росії Володимиром Путіним президент США Дональд Трамп розкритикував договір про ядерне роззброєння, назвавши його вигідним тільки Росії.