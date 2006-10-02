Янукович зустрівся з Луценком і Зваричем

Прем’єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ провів робочі зустрічі з міністром внутрішніх справ Юрієм ЛУЦЕНКОМ та міністром юстиції Романом ЗВАРИЧЕМ.

Як повідомляє прес-служба уряду, під час розмови з головою уряду керівник МВС, зокрема, повідомив про підсумки роботи відомства за 8 місяців 2006 року та результати проведеної з цього приводу колегії міністерства.

Міністр навів окремі показники стосовно криміногенної ситуації в Україні. Зокрема, за перші 8 місяців поточного року кількість навмисних вбивств в країні скоротилася на 11%, випадків незаконного заволодіння транспортними засобами – на 6%, вулична злочинність зменшилася на 16%.

В ході зустрічі також йшлося про результати реформування Державної автоінспекції і Патрульно-постової служби міліції та створення на їх базі Патрульної служби МВС. При цьому Ю.ЛУЦЕНКО зазначив, що збільшено кількість чергових нарядів - з 2,5 тисяч, які діяли раніше в ППС, до 3,5 тисяч в Патрульній службі.

Під час зустрічі керівника уряду з міністром юстиції обговорювався процес створення парламентської коаліції, порядок внесення ухваленого урядом законопроекту „Про Кабінет Міністрів України” до Верховної Ради, а також робота Державної виконавчої служби України.