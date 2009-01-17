Блок Литвина готовий ввійти до складу уряду, але...

Фракція Блоку Литвина подасть свої кандидатури до складу уряду, як тільки від Кабінету міністрів надійдуть пропозиції це зробити.

Про це сьогодні в інтерв’ю журналістам заявив голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН, відповідаючи на запитання кореспондента УНІАН, чи визначився вже Блок Литвина зі своїми кандидатурами до складу уряду.

«Ми не подаватимемо кандидатури до складу Кабінету міністрів. Якщо нам запропонують, ми подамо», - сказав В.ЛИТВИН.

Таку позицію він пояснив тим, що «кадрових апетитів» у його політичної сили не було і немає.

«Всі ці розлогі розмови про те, що хтось там щось отримав, вони під собою не мають жодних підстав», - сказав він.

При цьому голова ВР додав, що Блок Литвина готовий подати свої кандидатури до складу уряд, якщо буде така пропозиція з боку КМУ.