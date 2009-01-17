Якщо Тимошенко повернеться з Москви ні з чим, Литвин підключить РНБО

Голова Верховної Ради Володимир ЛИТВИН ініціюватиме проведення засідання Ради національної безпеки і оборони України в разі відсутності газових домовленостей у Москві між прем’єр-міністрами України та Росії Юлії ТИМОШЕНКО та Володимира ПУТІНА.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив вчора на каналі “Інтер”. (Сьогодні Ю.ТИМОШЕНКО відбуває до Москви для проведення переговорів щодо газового питання з В.ПУТІНИМ – УНІАН).

В.ЛИТВИН зазначив, що як член РНБО буде вимагати, щоб невідкладно відбулося засідання РНБО, де були б “узгоджені позиції на рівні Президента України, прем’єр-міністра України та Верховної Ради України”. За словами спікера, з такою єдиною позицією Україна має відстоювати свої інтереси у відносинах з Росією та європейським співтовариством.

В.ЛИТВИН наголосив, що необхідно “закінчити з процесом взаємопоборювання - Президент хоче побороти уряд, а уряд хоче довести свою перевагу, а Верховна Рада України повинна розриватися між ними”. В.ЛИТВИН переконаний, що “так далі тривати не може”, бо “інакше буде революція, а революція ще нікого не зробила щасливими”.