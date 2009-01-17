Тимошенко прилетіла до Путіна
12:34, 17 січня 2009Політика
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Сьогодні назвуть ціну на газ?
Прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО прибула з робочим візитом до Москви для проведення переговорів щодо надійного транзиту газу до Європи та постачання газу до України.
Як повідомлялося, в рамках візиту Ю.ТИМОШЕНКО проведе зустріч з главою уряду Російської Федерації Володимиром ПУТІНИМ, а також зустрінеться з міністром фінансів Російської Федерації Олексієм КУДРІНИМ.
Також прем’єр-міністр України візьме участь у Московській міжнародній конференції глав держав та урядів з питання постачання російського газу споживачам в Європі.
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