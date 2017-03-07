УКРОП вимагає скликати РНБО, щоб заборонити російським банкам працювати в Україні

Про це йдеться в заяві УКРОПу, оприлюдненій на офіційному сайті політсили у зв’язку з намірами російського «Сбербанку» обслуговувати у своїх відділеннях клієнтів з паспортами так званих ЛНР та ДНР.

«Українське об’єднання патріотів – УКРОП» вимагає від Президента України невідкладно скликати Раду національної безпеки та оборони України для того, щоб негайно запровадити секторальні санкції проти Росії у банківській сфері, включивши до санкційного списку «Сбербанк» та інші російські фінустанови, істотна участь у капіталі яких належить Російській Федерації», – йдеться в тексті.

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Представники УКРОПу вимагають присутності на засіданні голови НБУ Валерії Гонтаревої, "зі згоди якої російські банки вільно почуваються в Україні та приносять кошти своїм керівникам, котрі вкладають їх у війну з українцями".

У заяві також наголошується, що від самого початку російської агресії щодо нашої держави «Українське об’єднання патріотів – УКРОП» виступало за повну заборону діяльності на території України російських компаній, зокрема банків. Однак влада не дослухалася до цих вимог. Заяви «Сбербанку» в партії назвали "яскравим прикладом співпраці російської установи з терористами, які орудують на сході України і вбивають наших захисників".

«Україна, перебуваючи в стані війни, не повинна залежати від фінустанов держави-агресора. Скільки ще наших захисників має загинути, щоб українська влада поступилася своїми інтересами і сказала «Ні!» російським банкам? Час розпочати деокупацію вітчизняної економіки!» – сказано в тексті документа.