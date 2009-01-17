Луценко просить усіх тримати кулаки за Тимошенко

Міністр внутрішніх справ України, лідер Громадянського руху «Народна самооборона» Юрій ЛУЦЕНКО вважає, що українсько-російські газові суперечки завершаться поразкою для всіх їх учасників.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку він висловив сьогодні на прес-конференції в Івано-Франківську, відповідаючи на запитання журналістів.

«Газова війна завершиться поразкою для всіх, хто в неї втягнутий», - сказав Ю.ЛУЦЕНКО.

Водночас коментуючи дії Кабміну, зокрема прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО, при вирішенні газового питання, Ю.ЛУЦЕНКО сказав, що для неї «це надзвичайно важке випробування як для людини і посадової особи, за плечима котрої є інтереси майже 50-мільйонної країни”. На думку Ю.ЛУЦЕНКА, сьогодні Ю.ТИМОШЕНКО “один на один відстоює державні інтереси”.

При цьому він закликав “усіх у цей момент проявити державницьку відповідальність, відсунути суперечки, розбіжність у певних поглядах і навіть образи, дуже глибокі образи, які існують з усіх років з різних сторін демократичного табору, а просто потримати кулаки за успіх - не ТИМОШЕНКО, а прем’єр-міністра України у Москві, бо там йдеться не тільки про ціну газу, а про ступінь незалежності України.

Також Ю.ЛУЦЕНКО зазначив, що, на його думку, нинішня «газова війна» мала єдиний позитив, а саме: «чи не вперше Президент, прем’єр-міністр і голова Верховної Ради говорили в унісон… майже в унісон».

В той же час Ю.ЛУЦЕНКО констатував, що, на жаль, в Україні знайшлося багато представників «п’ятої колони», які підривають єдиний фронт національних інтересів.

Крім того, Ю.ЛУЦЕНКО закликав українських політиків до завершення «газових домовленостей» не виносити на загал це питання.

«Я не є фахівцем в газовій сфері. Знаю одне, тут потрібні тихі наради без зайвої публічності, і при будь-якій позиції сторін виходити публічно керівники держави мають виключно з однієї позиції», - сказав Ю.ЛУЦЕНКО.