Зеркаль про доповідь Росії у Гаазі: потрібно уважно стежити і спростовувати усі маніпуляції

Про це Зеркаль написала на своїй сторінці у Facebook.

«Сьогодні у слуханнях у Гаазі доповідає Росія. Більшість з того, що ми почуємо, буде для нас не новим, але від того не менш важким - бо складно терпіти маніпуляції і перекручування, на яких нині будується уся політика РФ щодо України», - зазначила вона.

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На переконання Зеркаль, не дивитись і ігнорувати це було би нормальною реакцією. «Але нам ще більше потрібна ваша увага. Потрібно уважно стежити і спростовувати усі маніпуляції. Спростовувати тут і зараз. Для себе і для ваших друзів. Доводити усю банальність брехні і пропаганди», - закликала вона.

Як повідомляв УНІАН, в Міжнародному суді ООН триває другий день розгляду справи "Україна проти Росії", в рамках якої першочергово розглядається запит Києва на запровадження тимчасових заходів для Росії, які повинні захистити права українських громадян на звичайне життя. Запит розглядається як невідкладне питання.

Українську делегацію, яка налічує 25 чоловік, очолює заступник міністра закордонних справ Олена Зеркаль.

Справу слухає суддівська колегія у складі 16 суддів під головуванням судді з Франції Ронні Абрахама (Ronny Abraham).

Нагадаємо, у понеділок свою позицію заявила Зеркаль, яка закликала Гаазький суд "у світлі неминучих загроз, перед якими стоять українські люди, ухвалити рішення щодо тимчасових заходів".

В суді також був зачитаний перелік тимчасових заходів, яких саме вимагає Україна. Всі вони стосуються дій Росії і спрямовані на те, щоби запобігти подальшій терористичній активності проти українських громадян та подальшій расовій дискримінації, зокрема, в Криму.

Також від української сторони виступили представники, які детально обґрунтували справедливість та необхідність таких заходів.