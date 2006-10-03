Азаров має «козирі» для переговорів з Росією про газ

Перший віце-прем`єр-міністр України, міністр фінансів Микола АЗАРОВ заявляє, що Україна наступного року одержуватиме газ за значно меншою ціною, ніж інші країни Європи, оскільки має серйозний козир, який використовуватиметься під час переговорів.

Про це М.АЗАРОВ заявив у понеділок в ефірі телеканалу «1+1», пояснюючи різницю ціни на російський газ для України і країн Європи.

«Треба знаходити козир на переговорах», - сказав М.АЗАРОВ. За його словами, таким козирем є газотранспортна система України. «Україна має в своєму розпорядженні дуже серйозний козир. Вона має газотранспортну систему, якою Росія прокачує до Європи значні обсяги газу», - пояснив він.

При цьому перший віце-прем`єр порадив звернутися до попереднього керівництва НАК «Нафтогаз України» з проханням пояснити причину невикористання такого «козиря» на переговорах наприкінці 2005 - початку 2006 року. «А ви запитайте у попередніх керівників «Нафтогазу», чому з ними так розмовляли», - порадив М.АЗАРОВ.

Перший віце-прем`єр-міністр також відмовився назвати інші «козирі» українського уряду. «Ось спочатку домовимося, а потім все розповімо, як ми домовлялися», - сказав він.

На думку першого віце-прем`єра, необхідно домовитися з Російською Федерацією про довгострокові поставки газу як мінімум на 3-4 роки. Він зазначив, що під час переговорів відбуватиметься пошук «взаємовигідних, взаємоприйнятних умов договору».