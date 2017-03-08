Порошенко схвалив ратифікацію Угоди про співпрацю з ЄС у боротьбі з оргзлочинністю і тероризмом
Президент Петро Порошенко підписав Закон України «Про ратифікацію Угоди про співробітництво між Україною та Європейською організацією з питань юстиції», прийнятий Верховною Радою 8 лютого 2017 року.
Як повідомляє прес-служба глави держави, Угода про співробітництво між Україною та Європейською організацією з питань юстиції була підписала 27 червня 2016 року у Брюсселі.
Метою Угоди є посилення співробітництва між Україною та Європейською організацією з питань юстиції у боротьбі з тяжкими злочинами, зокрема організованою злочинністю і тероризмом.
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Набуття нею чинності вдосконалить співробітництво між Україною і Євроюстом та сприятиме координації розслідувань, які проводяться на території України і держав-членів Європейського Союзу. Укладення цього документу стало черговим кроком на шляху інтеграції України до європейського правового простору.
Компетентним органом для виконання положень цієї Угоди в Україні визначається Генеральна прокуратура України.
Як повідомляв УНІАН, наприкінці червня Україна та Європейська організація з питань юстиції (Євроюст) підписали Угоду про співробітництво.