ПАРЄ погрожує Україні санкціями

Парламентська Асамблея Ради Європи піддала критиці Україну, а також чотири інші держави (Росію, Велику Британію, Італію та Туреччину) за неприйнятні затримки із виконанням вироків Європейського суду з прав людини.

У понеділок ПАРЄ ухвалила відповідну резолюцію, в якій йдеться, зокрема, про можливі санкції, повідомляє “Німецька хвиля”.

ПАРЄ закликає делегації цих країн упродовж шести місяців надати конкретні результати або ж реалістичні плани дій, які б допомогли вирішити проблему. В іншому разі Парламентська Асамблея Ради Європи залишає за собою право застосувати восьмий пункт правил процедури – тобто позбавити парламентську делегацію певної держави права бути присутньою в Асамблеї.

Втім, доповідач ПАРЄ з питань виконання вироків Європейського суду з прав людини Ерік ЮРГЕНС зазначив, що нині головне – спробувати знайти вихід. “У цій Асамблеї ми намагаємося разом із колегами з парламентів окремих країн відшукати шляхи для розв’язання проблем”, – зауважив Е.ЮРГЕНС.

Доповідач ПАРЄ відвідав Україну навесні і відзначив як певний поступ, так і цілу низку системних проблем, що підсилюються серйозним втручанням у незалежність судів. Тож, у своїй резолюції Парламентська Асамблея Ради Європи закликає керівництво України зробити питання виконання вироків Європейського суду з прав людини одним з найбільш пріоритетних.