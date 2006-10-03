Тимошенко хоче, щоб Регіони на те напоролись, за що дуже боролись

У Верховній Раді оголошено перерву на вимогу фракції «Наша Україна» і БЮТ.

Як передає кореспондент УНІАН, засідання поновиться о 10.45.

Як повідомив голова Верховної Ради України Олександр МОРОЗ, вище названі фракції попросили про перерву, щоб з’ясувати ситуацію навколо направлення на підпис Президенту Закону «Про встановлення мораторію на підвищення житлово-комунальних тарифів».

Перед цим з парламентської трибуни виступила лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО, яка повторила свої тези щодо необхідності підписання цього документу. Вона вчергове звинуватила О.МОРОЗА в тому, що він блокує підписання цього документу Президентом і попередила його, що у разі, якщо він цього не зробить найближчим часом, фракція БЮТ застосовуватиме серйозні заходи, «щоб не порушувалась Конституція і не нищився народ України».

Представник фракції «Наша Україна» Олексій КУЧЕРЕНКО повідомив з парламентської трибуни, що «Наша Україна» сьогодні ухвалила заяву, в якій також йдеться про необхідність направлення на підпис Президенту вище зазначеного закону.

У свою чергу О.МОРОЗ нагадав, що цей закон був ухвалений в січні цього року, і Президент застосував право вето на цей документ. Він також підкреслив, що рішення про підвищення цін на житлово-комунальні тарифи приймав попередній склад уряду. «Це не робилось зусиллями МОРОЗА», - сказав він.

О.МОРОЗ підкреслив, що на минулому тижні депутати подолали вето Президента, не дивлячись на існування двох висновків Конституційного Суду щодо неконституційності подібних рішень і того, що Верховна Рада України не має права розглядати подібні речі.

О.МОРОЗ підкреслив, що на основі листів двох профільних комітетів, які надійшли одразу після голосування, і в яких говорилось про повернення до розгляду цього питання, він завтра запропонує включити до порядку денного інформацію тимчасової слідчої комісії, яка вивчала питання щодо підвищення цін і тарифів на житлово-комунальні послуги та природній газ, а також інформацію Кабінету Міністрів про те, що робиться ним для зниження тарифів, і що уряд пропонує, зокрема, стосовно цін на газ і електроенергію, «а не політичні сентенції з приводу мораторію». При цьому О.МОРОЗ додав, що виборцю потрібна не політична дискусія, а необхідно знати про те, що буде з цінами і тарифами, виходячи із можливостей країни.

О.МОРОЗ зазначив, що також планується ухвалити низку законів, серед них і документ про стабілізаційний фонд для накопичення ресурсів газу українського виробництва для того, щоб можна було стримати ціни і тарифи.

О.МОРОЗ ще раз підкреслив, що завтра це питання буде розглядатись. «На себе місію я не маю права і не буду брати… я все одно не підпишу цей закон, з приводу цього в мене відбулась переписка з Президентом… до тих пір, поки Верховна Рада не визначиться відповідно до регламенту», - сказав голова парламенту, додавши, що суть питання всім зрозуміла.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада України 22 вересня подолала вето Президента на закон про мораторій на підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги.

Президент заявив, що підпише цей закон про мораторій і бажає уряду його виконати.

Разом з тим на розширеному засіданні Кабміну 28 вересня віце-прем`єр-міністр, міністр будівництва, архітектури і житлово-комунального господарства Володимир РИБАК, звертаючись до присутнього на засіданні О.МОРОЗА, заявив, що Кабмін закликає Верховну Раду відмінити мораторій на підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги для населення. За його словами, на реалізацію цього необхідно 7,8 млрд. гривень, яких у державному бюджеті немає.

30 вересня О.МОРОЗ заявив, що народні депутати порушили Конституцію України, подолавши вето Президента на закон про встановлення мораторію на підвищення цін на житлово-комунальні послуги, і що він не підпише цей закон.