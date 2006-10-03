Табачник, Зварич і Лавринович дадуть спільну прес-конференцію

12-00 - Відбудеться прес-конференція віце-прем`єр-міністра України Дмитра Табачника, міністра юстиції Романа Зварича та першого заступника міністра Кабінету Міністрів Олександра Лавриновича. Тема прес-конференції: „Проект Закону України „Про Кабінет Міністрів України” (Клубу Кабінету Міністрів України, вул. Інститутська, 7). Потрібна акредитація. Телефони: 256-75-81, 256-77-69, 256-64-01, 8 (050) 410-71-04.

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