Персона нон-грата потрапить в Україну через зал для vip-персон

Виліт директора Інституту країн СНД, депутата Державної думи РФ Костянтина ЗАТУЛІНА сьогодні до Києва відкладено до 14.00 (15.00 за московським часом – УНІАН).

Про це УНІАН повідомив його адвокат Андрій ФЕДУР, посилаючись на інформацію, отриману ним від помічника К.ЗАТУЛІНА.

За словами А.ФЕДУРА, очікувалося, що його підзахисний має прилетіти до аеропорту «Бориспіль» об 11.10, однак з невідомих йому причин відліт відкладено.

Як пояснив А.ФЕДУР, за наявною у нього інформацією, К.ЗАТУЛІН летітиме «звичайним рейсом російської авіакомпанії «Аерофлот».

У той же час адвокат уточнив, що за отриманими ним даними, К.ЗАТУЛІН прибуде до Києва о 15.40 до аеропорту «Бориспіль» рейсом 183 «Москва-Київ».

Очікується, що на територію України він потрапить через зал для vip-персон (термінал «С» аеропорту «Бориспіль».

Як повідомляв УНІАН, 5 жовтня Шевченківський районний суд Києва має розглянути скаргу К.ЗАТУЛІНА до СБУ про заборону йому в’їзду до України «як небажаної персони».

СБУ прийняла рішення заборонити К.ЗАТУЛІНУ в`їзд до України 3 червня цього року. СБУ мотивувала своє рішення діями і вчинками К.ЗАТУЛІНА, який брав участь в акціях протесту проти проведення міжнародних військових навчань у Феодосії, спрямованих на руйнування цілісності Держави Україна.