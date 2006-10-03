Янукович летить в Донецьк на іменини

У вівторок прем`єр-міністр Віктор Янукович планує відвідати Донецьк.

Офіційно мета візиту позначена як участь у заходах щодо підготовки проведення в Донецьку Чемпіонату Європи з футболу 2012 року, повідомляє Острів.

Разом у прем`єром у Донецьк прибудуть глава національного олімпійського комітету України Сергій Бубка і президент МОК Жак Рогге.

Очікується, що високі гості прибудуть чартерним рейсом з Києва і з аеропорту Донецька відразу відправляться на РСК "Олімпійський", де познайомляться з можливостями футбольного поля і стадіону в цілому.

За інформацією "Острова", головною причиною сьогоднішнього візиту пана Януковича в Донецьк є святкування 60-річчя колишнього мера Донецька, віце-прем`єр-міністра України Володимира Рибака.

Українська правда