Янукович летить в Донецьк на іменини
Прем`єр прибуде чартерним рейсом
У вівторок прем`єр-міністр Віктор Янукович планує відвідати Донецьк.
Офіційно мета візиту позначена як участь у заходах щодо підготовки проведення в Донецьку Чемпіонату Європи з футболу 2012 року, повідомляє Острів.
Разом у прем`єром у Донецьк прибудуть глава національного олімпійського комітету України Сергій Бубка і президент МОК Жак Рогге.
Очікується, що високі гості прибудуть чартерним рейсом з Києва і з аеропорту Донецька відразу відправляться на РСК "Олімпійський", де познайомляться з можливостями футбольного поля і стадіону в цілому.
За інформацією "Острова", головною причиною сьогоднішнього візиту пана Януковича в Донецьк є святкування 60-річчя колишнього мера Донецька, віце-прем`єр-міністра України Володимира Рибака.