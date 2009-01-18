Янукович: Білорусь живе стабільно і має газ

Лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ переконаний, що ціна на газ для України більше 250 доларів за тис. кубометрів означатиме крах для економіки.

На цьому він наголосив в ефірі телеканалу “Інтер” у неділю.

«Якщо ціна на газ в таких умовах, в яких ми сьогодні перебуваємо, буде більшою за 250 доларів, то це означає, що вона до споживача буде доходити вже далеко за 300 - це для економіки крах», - зауважив В.ЯНУКОВИЧ.

Він підкреслив, що прив’язувати ціну транзиту до ціни на газ «безумовно треба».

Крім того, коментуючи питання, щодо можливої передачі частини української газотранспортної системи Росії за прикладом Білорусі, В.ЯНУКОВИЧ сказав: «Білорусь живе стабільно і має газ за стабільними цінами. Там були загрози дестабілізації в газовому питанні, але вони знайшли ключ».

«Прикладів існує багато і, безумовно, ми повинні використати кращий досвід. Але в нас є й свій розум», - підсумував лідер Партії регіонів.