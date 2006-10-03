Біографія міністра юстиції Романа Зварича

На офіційних сайтах Кабінету Міністрів України та Міністерства юстиції України розміщено біографію міністра юстиції Романа ЗВАРИЧА.

Про це УНІАН повідомила помічник міністра Марина БАЛАБАН, зазначивши, що затримка з оприлюдненням біографії міністра була пов`язана з суто технічними причинами.

З біографією міністра можна ознайомитися на веб-сторінках: http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=44080943&cat_id=31418

http://www.minjust.gov.ua/?do=d&did=811

Як зазначено в біографії, розміщеній на сайті Мін’юсту, “ЗВАРИЧ Роман Михайлович народився 20 листопада 1953 року в місті Йонкерс (Нью-Йорк, США) в сім’ї українських емігрантів (батько – Зварич Михайло Петрович, мати – Зварич Стефанія Прокопівна). Вільно володіє англійською та українською мовами.

У 1971 р. вступив і за 5 років завершив навчання у Мангетенському коледжі за спеціальністю «суспільні науки».

У 1976 продовжив навчання у Колумбійському університеті і за 2 роки здобув право на викладацьку роботу та розпочав роботу над дисертацією.

З 1986 до 1991 рр. викладав у Нью-Йоркському університеті політичну теорію, філософію, інтелектуальну історію та теорію права.

У 1995 р. став першим в історії Сполучених Штатів громадянином, який змінив американське громадянство на українське.

До квітня 1998 р. працював директором інформаційно-аналітичної служби "Демос" Центру демократичних реформ.

З травня 1998 р. до травня 2002 р. – депутат Верховної Ради ІІІ скликання, обраний по загальнодержавному багатомандатному виборчому округу за списком Народного руху України:

1998-2000 рр. – член парламентського комітету з питань правової реформи,

2000-2002 рр. - член парламентського комітету у закордонних справах.

З травня 2002 р. до березня 2005 р. - депутат Верховної Ради ІV скликання, обраний по одномандатному виборчому округу №90 (Івано-Франківська область), заступник голови парламентського комітету з питань європейської інтеграції, член Постійної делегації Верховної Ради України в Парламентській Асамблеї Ради Європи.

З лютого 2005 р. до вересня 2005 р. - міністр юстиції України.

3 березня 2006 р. - депутат Верховної Ради V скликання, обраний по загальнодержавному багатомандатному виборчому округу за списком блоку «Народний Союз Наша Україна».

З серпня 2006 р. - міністр юстиції України.

Автор та співавтор понад 100 законопроектів, зокрема, Цивільного кодексу України, «Про парламентську більшість та парламентську опозицію», «Про забезпечення рівності прав жінок та чоловіків», «Про інтелектуальну власність», «Про аудиторську діяльність» та інші.

Одружений, має сина”.

Як повідомляв УНІАН, на прес-конференції 2 жовтня перший заступник голови Верховної Ради України Адам МАРТИНЮК висловив сумнів щодо наявності у Р.ЗВАРИЧА диплома юриста.

Того ж дня на запитання, чому на Урядовому порталі немає біографії міністра юстиції Р.ЗВАРИЧА, у прес-службі Кабінету Міністрів зазначили, що прес-служба КМУ не має у своєму розпорядженні його біографії. „Такий документ ще не надіслано прес-службою Мін’юсту”, - зазначили в урядовій прес-службі.