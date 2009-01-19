Янукович: ПР докладе зусиль, щоб встигнути з імпічментом до виборів
... не кажучи вже про відставку уряду
Партія регіонів намагатиметься реалізувати процедуру імпічменту Президента України до початку нової президентської виборчої кампанії.
На цьому наголосив лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ в ефірі телеканалу “Інтер”.
"Ми, безумовно, розуміємо, що по часу ця процедура займе дуже багато. Але подивимось, якщо ми будемо встигати це зробити до президентських виборів, то ми підемо цим шляхом”, - зазначив він.
Крім того, В.ЯНУКОВИЧ заявив, що Партія регіонів буде продовжувати наполягати на відставці уряду.
“Ми підняли питання відповідальності уряду, перш за все звіту. Я зробив наголос, що, скоріш за все, ми будемо вимагати відставки уряду”, - сказав він.
“Минулого разу, в червні місяці 2008 року, нам не вистачило лише голосів комуністів. Якщо б вони підтримали – вже більше, чим півроку цей уряд би не працював”, - нагадав В.ЯНУКОВИЧ.