Янукович: ПР докладе зусиль, щоб встигнути з імпічментом до виборів

Партія регіонів намагатиметься реалізувати процедуру імпічменту Президента України до початку нової президентської виборчої кампанії.

На цьому наголосив лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ в ефірі телеканалу “Інтер”.

"Ми, безумовно, розуміємо, що по часу ця процедура займе дуже багато. Але подивимось, якщо ми будемо встигати це зробити до президентських виборів, то ми підемо цим шляхом”, - зазначив він.

Крім того, В.ЯНУКОВИЧ заявив, що Партія регіонів буде продовжувати наполягати на відставці уряду.

“Ми підняли питання відповідальності уряду, перш за все звіту. Я зробив наголос, що, скоріш за все, ми будемо вимагати відставки уряду”, - сказав він.

“Минулого разу, в червні місяці 2008 року, нам не вистачило лише голосів комуністів. Якщо б вони підтримали – вже більше, чим півроку цей уряд би не працював”, - нагадав В.ЯНУКОВИЧ.