Наша Україна покаже останню серію завтра
Політрада відбудеться увечері
Впродовж сьогоднішнього дня відбудеться засідання керівних органів партій, що входять до блоку “Наша Україна”, щодо процесу створення коаліції.
Про це, як повідомляє прес-служба “Нашої України”, сказала керівник інформаційного департаменту “Нашої України” Тетяна МОКРІДІ.
"На цьому засіданні буде проаналізовано ставлення партій, що входять до блоку, до переговорного процесу і виконання Універсалу національної єдності політичними силами, які його підписали. Про свої рішення лідери партій повідомлять завтра на засіданні політради блоку “Наша Україна”, - повідомила Т.МОКРІДІ.
Вона також поінформувала, що політрада партії “Наша Україна”, яка відбудеться сьогодні увечері, також буде присвячена цим питанням.