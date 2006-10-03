Наша Україна покаже останню серію завтра

Впродовж сьогоднішнього дня відбудеться засідання керівних органів партій, що входять до блоку “Наша Україна”, щодо процесу створення коаліції.

Про це, як повідомляє прес-служба “Нашої України”, сказала керівник інформаційного департаменту “Нашої України” Тетяна МОКРІДІ.

"На цьому засіданні буде проаналізовано ставлення партій, що входять до блоку, до переговорного процесу і виконання Універсалу національної єдності політичними силами, які його підписали. Про свої рішення лідери партій повідомлять завтра на засіданні політради блоку “Наша Україна”, - повідомила Т.МОКРІДІ.

Вона також поінформувала, що політрада партії “Наша Україна”, яка відбудеться сьогодні увечері, також буде присвячена цим питанням.