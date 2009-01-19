Янукович називає прийнятну для України ціну на газ

Максимальна ціна на газ, яку може витримати українська економіка, – 230-250 доларів за тисячу кубометрів.

Як передає кореспондент УНІАН, таке переконання висловив лідер фракції Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ в інтерв’ю журналістам.

Він зазначив, що сьогодні важко коментувати результати переговорів щодо поставок газу до України, які відбулися вчора у Москві, оскільки «інформація прикрита, її немає». «Це конфіденційні переговори», - додав В.ЯНУКОВИЧ.

За його словами, негативним є те, що газові переговори почалися «з таким запізненням» і в умовах, за яких громадяни України залишилися без опалення, а підприємства через відсутність газу почали зупинятися.

В.ЯНУКОВИЧ підкреслив, що позитивом є вже сам факт переговорів, але «щодо результату, то його досягнути в цій складній ситуації практично неможливо». «Тому треба розраховувати на проміжний результат», - вважає він.

Водночас В.ЯНУКОВИЧ підкреслив, що «будь-який результат кращий за невизначеність». За його словами, враховуючи, що Україна у нинішньому році «отримала такий подарунок» від Росії, свідчить про те, що позиція уряду «не була правильною, вона не була виваженою і була безвідповідальною».

Як повідомляв УНІАН, домовленість про ціну на газ для України і транзитний тариф була досягнута на переговорах прем`єрів України і РФ, які завершилися в ніч на неділю в Москві. Прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО і глава уряду РФ Володимир ПУТІН дали доручення керівникам НАК "Нафтогаз України" і ОАО "Газпром" до понеділка, 19 січня, підготувати документи, щоб оформити досягнуті домовленості. Одразу після підписання цих документів буде відновлено повне постачання природного газу.

Відповідно до домовленостей Україна може закупити газ у Росії в 2009 році за європейською ціною мінус 20%, при цьому у РФ буде пільговий тариф по транзиту газу за ставкою 2008 року. Ціна на газ в першому кварталі 2009 року для країн-сусідів України становить 470 доларів за одну тисячу кубометрів. У 2008 році Україна купувала газ по 179,5 долари за тисячу кубометрів.