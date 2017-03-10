У МЗС РФ влаштували "істерію" з приводу надання Канадою військової допомоги Україні

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це сьогодні на брифінгу сказала офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова.

«Ми також з серйозною стурбованістю сприйняли рішення Канади стосовно продовження військової місії в Україні. В її рамках канадські інструктори займаються на українських полігонах так званим натаскуванням українських військовослужбовців для подальшого відправлення на Донбас», - сказав Захарова.

За її словами, подібні рішення уряду Канади «вкрай небезпечні» і заважають «політичному врегулюванню».

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«Більше того, за наявними у нас даними, інструкторами не обмежується. Канадці розпочали поставки для ЗСУ боєприпасів», - додала Захарова.

Вона заявила, що замість того, «щоб чинити тиск на Київ, змусити його повністю виконати зобов'язання за Мінськими угодами, Оттава підіграє прихильникам силового вирішення ситуації на Донбасі і потурає продовженню кровопролиття».

Представник МЗС РФ також заявила, що наслідки такої політики «будуть на совісті» канадців.

Як повідомляв УНІАН, з літа 2015 року канадські військові інструктори були залучені до тренувань більш як 3,2 тис. українських солдатів.

7 березня стало відомо, що Канада продовжила термін перебування в Україні своїх військових інструкторів до кінця березня 2019 року.