Ющенко на два дні поїхав до Німеччини

Президент України Віктор ЮЩЕНКО відбув з дводенним робочим візитом до ФРН.

Як передає кореспондент УНІАН, під час поїздки В.ЮЩЕНКА супроводжують міністр економіки України Володимир МАКУХА та заступник глави Секретаріату Президента України Олександр ЧАЛИЙ.

Прибуття до Берліну планується о 15.30 за місцевим часом.

Як повідомляє прес-служба Президента, В.ЮЩЕНКО під час візиту поведе зустріч з Федеральним Президентом ФРН Хорстом КЬОЛЕРОМ, під час якої вони обговорять сучасний стан двосторонніх відносин, взаємодію на міжнародній арені, зокрема в контексті головування Німеччини в ЄС у першій половині наступного року. Зустріч відбудеться зранку 4 жовтня.

Також під час візиту В.ЮЩЕНКО виступить перед представниками бізнесових кіл Німеччини, яка є сьогодні найбільшим торговельним партнером та іноземним інвестором України серед європейських держав. Цей захід відбудеться сьогодні після 16.00.

Президент України з дружиною також матимуть коротку зустріч з українськими практикантами – представниками українських органів виконавчої влади, які проходять стажування в німецьких міністерствах.

Також Президент України поспілкується з представниками українських ЗМІ та дасть інтерв’ю німецькому політико-економічному виданню «Хандельсблатт».

Дружина Президента Катерина ЮЩЕНКО матиме у Берліні окрему програму, зокрема, вона відвідає музей «Чек Пойнт Чарлі». Зустрінеться з дружиною федерального Президента ФРН Євою-Луїзою КЬОЛЕР та матиме оглядову екскурсію.

Крім того, В.ЮЩЕНКО візьме участь в церемонії вручення премій «Квадрига».

Нинішнього року німецька фундація «Веркштат Дойчланд» номінувала Президента України до нагородження цією премією для відомих державних і політичних діячів світу.

Як зазначається в листі голови фундації Л. де МЕЗ’ЄРА на ім’я Президента України, таким чином вшановано історичні заслуги В.ЮЩЕНКА, «який під час Помаранчевої революції проклав для України шлях до сім’ї демократичних держав Європи».

В.ЮЩЕНКО вважає, що ця премія є виявом уваги міжнародного співтовариства до України, яка обрала незворотній курс на проведення демократичних реформ, європейську та євроатлантичні інтеграцію, утвердження свободи слова.

Як повідомлялося, В.ЮЩЕНКО в цьому році (8-9 березня) вже здійснював робочий візит до ФРН, в рамках якого він провів переговори з тодішнім федеральним канцлером Німеччини Герхардом ШРЕДЕРОМ, Федеральним Президентом Х.КЬОЛЕРОМ, головою німецького Бундестагу В.КІРЗЕ, віце-канцлером, федеральним міністром закордонних справ Й.ФІШЕРОМ, а також провідними представниками політичних і ділових кіл ФРН.

Головним політичним підсумком того візиту було засвідчення Президентом України незворотності демократичних процесів в Україні та її цілеспрямованого євроінтеграційного курсу, підтвердження федеральним урядом Німеччини підтримки політичної лінії Президента України, зокрема щодо проведення реформ, отримання ринкового статусу української економіки та вступу України до СОТ.

Довідка УНІАН. ФРН є найбільшим іноземним інвестором в Україні за обсягами вкладених коштів, зокрема в 2005 році ФРН займала п’яте місце серед усіх країн.

Станом на 1 липня 2006 р. обсяг німецьких інвестицій в Україну становив понад 5,5 млрд. дол. США, що становить 29,9% загального об’єму іноземних інвестицій.