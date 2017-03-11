Після втечі Януковича в скарбниці України залишалося трохи більше 108 тисяч гривень (документ)
Станом на 27 лютого 2014 року на Єдиному казначейському рахунку України залишалося 108 133 гривні 65 копійок.
Про це повідомляє на своїй сторінці у Facebook голова фракції "Народного фронту" Максим Бурбак.
Так, Бурбак звернувся з відповідним запитом до голови казначейства, через утвердження проекту VoxCheck, що Арсеній Яценюк в ефірі одного з телеканалів нібито збрехав про залишки коштів на Єдиному казначейському рахунку на момент його призначення.
"Щоб розставити всі крапки над "і", звернувся до голови казначейства і отримав відповідь. На 27.02.2014 на Єдиному казначейському рахунку держави дійсно залишалося 108 133 гривні 65 копійок. Це був перший, але не останній виклик першому постмайданному уряду, в якому я теж мав честь працювати. (...) Тому, шановні експерти, ми дуже поважаємо вашу думку, але хотілося б, щоб ми всі говорили фактами і цифрами", - написав Бурбак.