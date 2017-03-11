Після втечі Януковича в скарбниці України залишалося трохи більше 108 тисяч гривень (документ)

Про це повідомляє на своїй сторінці у Facebook голова фракції "Народного фронту" Максим Бурбак.

Так, Бурбак звернувся з відповідним запитом до голови казначейства, через утвердження проекту VoxCheck, що Арсеній Яценюк в ефірі одного з телеканалів нібито збрехав про залишки коштів на Єдиному казначейському рахунку на момент його призначення.

"Щоб розставити всі крапки над "і", звернувся до голови казначейства і отримав відповідь. На 27.02.2014 на Єдиному казначейському рахунку держави дійсно залишалося 108 133 гривні 65 копійок. Це був перший, але не останній виклик першому постмайданному уряду, в якому я теж мав честь працювати. (...) Тому, шановні експерти, ми дуже поважаємо вашу думку, але хотілося б, щоб ми всі говорили фактами і цифрами", - написав Бурбак.