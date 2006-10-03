Президент змінив структуру Секретаріату
(список заступників, служб і головних служб)
Президент України Віктор ЮЩЕНКО вніс зміни до структури свого Секретаріату.
Про це йдеться в Указі “Про внесення змін до деяких указів Президента України щодо Секретаріату Президента України” від 2 жовтня 2006 року, текст якого розміщено на офіційному сайті глави держави.
Відповідно до указу, глава Секретаріату Президента України має шістьох заступників, у тому числі двох перших. Один із перших заступників глави Секретаріату Президента України є за посадою Представником Президента України у Кабінеті Міністрів України, а також забезпечує скоординовану діяльність перших заступників глави Секретаріату Президента України та заступників глави Секретаріату Президента України.
Після внесення цих змін структура Секретаріату набула такого вигляду:
глава Секретаріату Президента України;
перші заступники глави Секретаріату Президента України, в тому числі перший заступник глави Секретаріату Президента України – Представник Президента України у Кабінеті Міністрів України;
заступники глави Секретаріату Президента України;
Представник Президента України у Верховній Раді України;
Представник Президента України у Конституційному Суді України;
Прес-секретар Президента України;
Радники Президента України;
Офіс Президента України;
Служба глави Секретаріату Президента України;
Головна служба інформаційної політики;
Головна державно-правова служба;
Служба Державного Протоколу і Церемоніалу;
Режимно-секретна служба;
Головна служба документального забезпечення;
Головна служба регіональної політики;
Головна служба кадрової політики;
Головна служба політичного аналізу;
Головна служба зовнішньої політики;
Головна служба безпекової та оборонної політики;
Головна служба з питань діяльності правоохоронних органів;
Головна служба соціально-економічного розвитку;
Служба з питань збереження національного культурного надбання;
Служба ситуативного аналізу;
Служба з питань звернень громадян;
Служба державних нагород та геральдики;
Служба з питань громадянства;
Служба з питань помилування;
Служба забезпечення зв`язків з Верховною Радою України та Кабінетом Міністрів України;
Служба забезпечення зв`язків з Конституційним Судом України».