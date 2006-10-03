Президент змінив структуру Секретаріату

Президент України Віктор ЮЩЕНКО вніс зміни до структури свого Секретаріату.

Про це йдеться в Указі “Про внесення змін до деяких указів Президента України щодо Секретаріату Президента України” від 2 жовтня 2006 року, текст якого розміщено на офіційному сайті глави держави.

Відповідно до указу, глава Секретаріату Президента України має шістьох заступників, у тому числі двох перших. Один із перших заступників глави Секретаріату Президента України є за посадою Представником Президента України у Кабінеті Міністрів України, а також забезпечує скоординовану діяльність перших заступників глави Секретаріату Президента України та заступників глави Секретаріату Президента України.

Після внесення цих змін структура Секретаріату набула такого вигляду:

глава Секретаріату Президента України;

перші заступники глави Секретаріату Президента України, в тому числі перший заступник глави Секретаріату Президента України – Представник Президента України у Кабінеті Міністрів України;

заступники глави Секретаріату Президента України;

Представник Президента України у Верховній Раді України;

Представник Президента України у Конституційному Суді України;

Прес-секретар Президента України;

Радники Президента України;

Офіс Президента України;

Служба глави Секретаріату Президента України;

Головна служба інформаційної політики;

Головна державно-правова служба;

Служба Державного Протоколу і Церемоніалу;

Режимно-секретна служба;

Головна служба документального забезпечення;

Головна служба регіональної політики;

Головна служба кадрової політики;

Головна служба політичного аналізу;

Головна служба зовнішньої політики;

Головна служба безпекової та оборонної політики;

Головна служба з питань діяльності правоохоронних органів;

Головна служба соціально-економічного розвитку;

Служба з питань збереження національного культурного надбання;

Служба ситуативного аналізу;

Служба з питань звернень громадян;

Служба державних нагород та геральдики;

Служба з питань громадянства;

Служба з питань помилування;

Служба забезпечення зв`язків з Верховною Радою України та Кабінетом Міністрів України;

Служба забезпечення зв`язків з Конституційним Судом України».