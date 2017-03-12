Нардеп від "Самопомочі" вирішила скласти повноваження

Як повідомляє прес-служба політсили, такий крок нардепа викликаний сімейними обставинами.

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"Альона Бабак - одна з найбільш професійних і успішних народних депутатів в цьому Парламенті. Але у кожної людини є своє життя і обставини, які ми повинні цінувати і поважати. Альона, оцінивши свої життєві обставини, прийняла рішення, і ми до нього ставимося з повагою. Безперечно, якщо Альона Бабак таки складе повноваження - житлово-комунальне господарство, ОСББ, енергетична галузь втратять суттєве представництво у Верховній Раді. Але Альона Бабак залишається з нами як соратник, однодумець і людина, яка переживає за процеси, які відбуваються", - прокоментував рішення депутата голова фракції Олег Березюк.

Замість Альони Бабак у парламент за списком партії проходить секретар Луцької міської ради Юлія Вусенко.