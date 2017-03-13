Тимошенко поділилась своїм "найбільшим болем"

Лідер "Батьківщини" і народний депутат Юлія Тимошенко в ексклюзивному інтерв'ю ТСН.Тижню розповіла про розрив стосунків з її екс-правою рукою Олександром Турчиновим.

"Це (розірвання стосунків з Турчиновим - УНІАН.) - мій найбільший біль. Стосунків у нас зараз і комунікацій ніяких. Я його давно пробачила, але спілкування ніякого немає", - заявила вона.

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Також Тимошенко згадала, що коли вийшла з в'язниці, біля неї залишилися ті, хто був поруч: "Коли життя так тебе перевіряє і кидає в такі м'ясорубки, а люди кажуть: "Вона вже як політик померла, її немає. І навіщо біля неї знаходитися?". Але знаходяться ті, хто залишається".

За словами політика, біля неї залишилися Немиря, Кожемякін, Іван Кириленко, Власенко, Кондратюк, Сенченко, Павловський та всі керівники обласних осередків партії.

"Саме тому я змогла пройти шлях реанімації. Бо повертатися з в'язниці надзвичайно важко, це як з того світу", - розповіла нардеп.