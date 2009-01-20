Міллер: газ для України в I кварталі коштуватиме $360

Постачання газу до України в першому кварталі здійснюватимуться за ціною 360 дол. за тисячу кубометрів. Про це повідомив голова "Газпрому" Олексій МІЛЛЕР на зустрічі з Президентом РФ Дмитром МЕДВЕДЄВИМ, передає ІТАР-ТАСС.

"У 2008 році "Газпром" поставляв Україні газ по 179,5 дол. за тисячу кубометрів, і це була зовсім не ринкова ціна, - нагадав він. - До 31 грудня ми вийшли на домовленості, які так і не були закріплені, про ціну в 250 доларів, але які передбачають механізм спільного експорту газу, щоб українська сторона могла одержувати дохід, який дозволив би їй дотувати своїх споживачів до 235 доларів".

О.МІЛЛЕР також сказав: "У першому кварталі цього року газ постачатиметься за ринковою формулою ціни, і базова ціна становитиме 450 доларів. З урахуванням знижувального коефіцієнта в 20% ціна становитиме 360 доларів". При цьому голова "Газпрому" зазначив, що, оскільки ціни на газ обчислюватимуться залежно від цін на нафтопродукти, вартість газу для України може змінюватися.

На прохання Президента РФ Д.МЕДВЕДЄВА уточнити, що означає знижувальний коефіцієнт, О.МІЛЛЕР сказав: "Знижка була застосована через те, що тариф за транзит залишився на рівні 2008 року, тобто 1,7 долара за тисячу кубометрів за 100 км. З погляду економічних інтересів і доцільності ухвалено рішення, що ми можемо піти назустріч Україні й надати знижку в 20%. З 2010 року "Газпром", відповідно до довгострокового контракту, виходить на ринкові ціни", - додав він.

Як повідомляв УНІАН, 19 січня ц.р. в Москві були підписані газові контракти між НАК «Нафтогаз України» і ВАТ «Газпром». Зокрема, було підписано договір купівлі-продажу газу на 2009-2019 роки.

Після церемонії підписання газових контрактів прем`єр-міністр Російської Федерації Володимир ПУТІН заявив, що Україна одержала в 2009 році знижку на газ у розмірі 20% зі збереженням ставки транзиту на рівні минулого року.

Про середньорічну ціну газу для України буде повідомлено через 1-2 дні.

Джерело в українській делегації повідомило УНІАН, що в 2009 році середньорічна ціна на газ, що купується Україною в Росії, може становити 235 доларів за тисячу кубометрів.