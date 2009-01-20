Експерт: команда Черновецького збирається двічі порушити закон

Зниження тарифів на метро лише на 30 копійок, яке планує здійснити голова Київської міської державної адміністрації Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ, – економічно необґрунтоване та двічі незаконне. Про це заявив директор «Інституту міста» Олександр СЕРГІЄНКО.

У переданому УНІАН коментарі О.СЕРГІЄНКА зазначається, що на засіданні Антимонопольного комітету України Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ пообіцяв знизить вартість проїзду в метро з 2 грн. до 1,70 грн. на сесії Київради 22 січня. 13 січня на сайті держадміністрації було оприлюднено проект відповідного розпорядження.

За словами директора "Інституту міста", "Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ, вже не вперше ховається за спини своїх депутатів-маріонеток, коли треба приймати непопулярні рішення. Насправді ж виключне право встановлення тарифів на міському пасажирському транспорті (як і ціни на хліб чи комунальні послуги) належить голові КМДА». Крім того, зазначає експерт, «відповідно до встановленого порядку формування тарифів у метро, мер зобов’язаний погоджувати їх з Мінекономіки та Мінтрансзв’язку за місяць до прийняття рішення, але про наявність такого погодження в проекті – ні слова. Отже команда Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО збирається двічі порушити закон».

За словами О.СЕРГІЄНКА, в проекті вказано дату введення тарифів у дію – 23 січня 2009 року, при цьому механізм повернення надмірно сплачених коштів громадянам, які придбали проїзні квитки, не визначено.

При цьому експерт наголошує, що спеціальна комісія Кабінету Міністрів України дійшла висновку, що економічно обґрунтованим тарифом у метро є не 1,70, а рівно 1 грн. Чому Антимонопольний комітет України визнав 1,70 грн. «компромісним тарифом» – наразі невідомо, говорить директор "Інституту міста".

«Чи визнає Кабінет Міністрів цей тариф законним – питання до Юлії ТИМОШЕНКО», – підсумував О.СЕРГІЄНКО.

Як повідомляв УНІАН, згідно з розпорядженням КМДА, з 4 листопада 2008 р. одна поїздка в столичному метрополітені коштує 2 грн., проїзд у наземному транспорті коштує 1,5 грн., якщо купити квиток завчасно у кіоску, чи 2 грн. – якщо купити в салоні автобуса, трамвая, тролейбуса.

За дорученням першого віце-прем’єр-міністра Олександра ТУРЧИНОВА в листопаді була створена робоча група для перевірки обгрунтованості підвищення тарифів на послуги міського пасажирського транспорту в Києві. За підсумками проведеної роботи столичній владі було рекомендовано знизити вдвічі тарифи на проїзд в громадському транспорті. Проте, ціни лишилися незмінними.

Антимонопольний комітет України порушив справу проти Київської міської державної адміністрації, Київського метрополітену і «Київпастрансу» про незаконність підвищення тарифів на проїзд у столичному електротранспорті.

12 січня на засіданні Антимонопольного комітету, де був присутній Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ, було досягнуто домовленості про зниження вартості проїзду. Там мер Києва заявив, що тарифи на проїзд в громадському транспорті буде знижено з 23 січня, а напередодні, 22 січня, відповідне рішення має прийняти Київрада. "Я повністю контролюю ситуацію в Київраді, у нас там більшість, тому таке рішення буде прийнято", - сказав він.