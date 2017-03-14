Причин припиняти розслідування щодо Януковича немає, справу скоро передадуть до суду - ГПУ

Підстав для припинення спеціального досудового розслідування щодо екс-президента Віктора Януковича немає.

Про це заявила прес-секретар генерального прокурора України Лариса Сарган на своїй сторінці у Facebook.

«Наголошуємо ще раз: є лише одна підстава для припинення спеціального попереднього розслідування - це добровільна поява підозрюваного Януковича в орган досудового розслідування на території України. Більше жодних підстав для припинення спеціального досудового розслідування немає», - написала вона.

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Сарган також зазначила, що найближчим часом провадження проти екс-президента України буде передане до суду.

Як повідомлялося, раніше адвокат Януковича Віталій Сердюк заявив, що заочне розслідування щодо його підзахисного припинено, оскільки для цього “перестали існувати” підстави.

Зокрема, за його словами, після отримання Генеральною прокуратурою України від Генпрокуратури Росії офіційного підтвердження адреси проживання Януковича та згоди сприяти у вчиненні всіх необхідних процесуальних дій, у ГПУ немає жодних підстав застосовувати щодо Януковича процедуру спеціального (заочного) досудового розслідування.

“Будь-які спроби подальшого ведення заочного розслідування є кримінально караним злочином та порушенням права особи на захист, гарантованого як українським так і міжнародним законодавством”, – стверджує Сердюк.

Як повідомляв УНІАН, департамент спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України має намір направити клопотання до Генпрокуратури Росії про допит колишнього президента Віктора Януковича на російській території в якості підозрюваного за двома кримінальними провадженнями - протидія протестних акцій і створення злочинного угруповання.

Однак пізніше в ГПУ заявили, що Генпрокуратура РФ повідомила Києву неправдиву адресу проживання екс-президента Віктора Януковича.

У свою чергу адвокат Януковича Віталій Сердюк повідомив, що екс-президент України начебто проживає в Ростові-на-Дону по вулиці Єрьоменка, 81В, і саме за цією адресою відбувалося листування з правоохоронцями.

"Ця адреса відома давно, за нею відбувалося офіційне листування. Це не склад, це житловий будинок окремо побудований на території котеджного невеликого містечка. Там огороджено житлові будинки", - зазначив Сердюк.